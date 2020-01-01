Бернарду Силва: АПЛ - это разочарование для Манчестер Сити

"Горожане" потеряли удачу.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва поделился мнением по поводу текущего сезона “горожан“ в АПЛ

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“АПЛ стала для нас огромным разочарованием. Мы слишком далеки от Ливерпуля. Сейчас мы боремся за второе место. Это больно осознавать, ведь, начиная сезон всегда хочется выиграть. Это главное соревнование, самый важный турнир для фанатов.

Я не думаю, что дело в обороне или нападении. Мне кажется, что это сочетание многих вещей. Я считаю, маленькие детали играют огромную роль. Это не оправдание для нас, мы должны были выступать лучше. Мы очень разочарованы в себе.

Мы продолжаем играть в такой же футбол, что и раньше. Если вы посмотрите на статистику, то увидите, что мы до сих пор являемся командой, которая создает наибольшее количество моментов, но в важные моменты нам не везет так, как в прошлом.

Мы всегда пропускаем на последних минутах, а Ливерпуль забивает в концовках матчей. Вот такие маленькие детали делают разницу“, - рассказал Силва для Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Сити выразили Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава.