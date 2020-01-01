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Анчелотти: Надеюсь, Ливерпуль не выиграет чемпионство на Гудисон Парк

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Итальянский специалист не хочет, чтобы "красные" выиграли титул на домашнем стадионе Эвертона.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал предстоящее мерсисайдское дерби в рамках чемпионата Англии.

“Ливерпуль наверняка выиграет АПЛ. Надеюсь, это произойдет не на Гудисон Парк. Существует много стадионов, почему именно у нас“, - отметил специалист в интервью Sky Sports.

Отметим, что матч Эвертон - Ливерпуль состоится 16 марта.

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Теги: футбол, Эвертон, Карло Анчелотти, Ливерпуль
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