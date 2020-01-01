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Полузащитник Манчестер Юнайтед прошел лечение гипнозом

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Андреас Перейра испытывал проблемы со сном.
Андреас Перейра
Андреас Перейра
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра посетил сеансы гипноза перед еврокубковыми матчами, сообщает The Sun.

Отмечается, что у бразильца были проблемы со сном. После четырех визитов футболист почувствовал, что лечение ему помогло.

В этом сезоне Андреас Перейра провел за МЮ 33 матча во всех турнирах, где он отметился одним голом и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы “красные дьяволы“ встретятся с бельгийским Брюгге.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду проходил курс текартерапии, чтобы восстановиться к матчам Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Андреас Перейра, Манчестер Юнайтед
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