Полузащитник Манчестер Юнайтед прошел лечение гипнозом

Андреас Перейра испытывал проблемы со сном.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра посетил сеансы гипноза перед еврокубковыми матчами, сообщает The Sun.

Отмечается, что у бразильца были проблемы со сном. После четырех визитов футболист почувствовал, что лечение ему помогло.

В этом сезоне Андреас Перейра провел за МЮ 33 матча во всех турнирах, где он отметился одним голом и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы “красные дьяволы“ встретятся с бельгийским Брюгге.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду проходил курс текартерапии, чтобы восстановиться к матчам Лиги чемпионов.