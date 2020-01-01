Мойес: Ярмоленко вернулся к тренировкам

Украинский футболист работает над завершением.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал состояние украинского полузащитника Андрея Ярмоленко, который восстанавливается от травмы.

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“Сейчас наступил период, когда многие наши футболисты возвращаются в строй. Это очень хорошая новость.

Фелипе Андерсон тренируется уже несколько дней. Ярмоленко вернулся к занятиям на поле, работает над своим возвращением. Большинство игроков уже практически готовы“, - приводит слова Мойеса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко должен вернуться в конце месяца.

Отметим, что Вест Хэм хочет продать украинца.