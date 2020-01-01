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Погба не отправился с Манчестер Юнайтед на тренировочный сбор в Испанию

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Француз будет восстанавливаться от травмы.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не вошел в заявку “красных дьяволов“ на зимний тренировочный сбор в Испании, об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Погба самостоятельно продолжит проходить курс восстановления после операции на травмированной лодыжке.

Отмечается, что в Марбелью не отправится полузащитник Скотт Мактомини, который будет продолжать лечение.

Манчестер Юнайтед отправится в Испанию 7 февраля, где пробудет несколько дней, чтобы подготовиться к матчу с Челси, который состоится 17 числа.

Напомним, что МЮ отменил сбор в Катаре из-за убийства иранского генерала.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол, тренировочный сбор, Скотт Мактомини
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