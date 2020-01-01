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Роналду убедил Фернандеша принять предложение Манчестер Юнайтед

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Португалец признался, что разговаривал со своим соотечественником перед трансфером.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Новичок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш заявил, что окончательно решил присоединиться к команде после разговора с бывшим игроком команды Криштиану Роналду.

"Я беседовал с Криштиану Роналду перед переходом в Манчестер Юнайтед. Он говорил только хорошие вещи о клубе. Сказал, что начал воплощать свои мечты здесь и стал по-настоящему отличным футболистом. Думаю, он доволен моим трансфером.

Также я говорил с Оле. Он общался с Криштиану и услышал обо мне лишь хорошие вещи", - цитирует Фернандеша The Independent.

Напомним, Фернандеш подписал с клубом контракт сроком на пять лет.

 

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед
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