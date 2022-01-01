Льорис: Тоттенхэм все еще может успешно завершить сезон в АПЛ
Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис назвал цели команды на оставшуюся часть сезона в чемпионате Англии.
“Когда мы вернемся из этого небольшого перерыва, у нас начнется самый важный период в сезоне, когда мы можем выиграть или проиграть. В АПЛ мы находимся не в самом комфортном положении.
Мы попытаемся сделать все, чтобы догнать команды, которые находятся выше нас в таблице, для этого нам понадобится собранность. Мы все еще можем побороться за место в топ-4.
У нас были взлеты и падения в этом сезоне, но мы все еще можем успешно финишировать в чемпионате, и это будет лучшей подготовкой к следующему сезону.
У нашего клуба большие амбиции. Последние месяцы были сложными, но лучший ответ мы можем дать на поле“, - цитирует Льориса Sky Sports.
Напомним, недавно Уго Льорис вернулся после серьезной травмы локтя.
На данный момент Тоттенхэм с 37 пунктами в активе занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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