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Моуринью заинтересован в трансфере футболиста Ромы

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Португалец лично попросил руководство клуба купить игрока.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Лондонский Тоттенхэм заинтересован в приобретении футболиста Ромы Дженгиза Ундера, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gunes.

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По информации источника, в приглашении игрока лично заинтересован главный тренер “шпор“ Жозе Моуринью.

Отмечается, что футболист может перейти в Тоттенхэм при одном условии - “шпоры“ должны пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, что лидер лондонского клуба покинул команду из-за того, что хочет выигрывать трофеи.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Рома, Дженгиз Ундер, футбол
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