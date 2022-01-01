Моуринью заинтересован в трансфере футболиста Ромы

Португалец лично попросил руководство клуба купить игрока.

Лондонский Тоттенхэм заинтересован в приобретении футболиста Ромы Дженгиза Ундера, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gunes.

Читай также: Тоттенхэм объявил о трансфере вингера ПСВ

По информации источника, в приглашении игрока лично заинтересован главный тренер “шпор“ Жозе Моуринью.

Отмечается, что футболист может перейти в Тоттенхэм при одном условии - “шпоры“ должны пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, что лидер лондонского клуба покинул команду из-за того, что хочет выигрывать трофеи.