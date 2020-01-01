Моуринью: Футболисты Тоттенхэма оставили свои сердца на поле

"Шпоры" пробились в следующий раунд.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче против Саутгемптона в рамках переигровки Кубка Англии (3:2).

“Мы действовали на пределе возможностей. Для меня это был предел, учитывая то, кто из игроков был доступен на игру, а кто нет. Для них это был предел, потому что два дня назад они провели потрясающий матч.

Мы мучились. Мы играли против хорошей команды, она была лучшей на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе.

Мои футболисты оставили на поле свои сердца, сыграли с душой, отдали все силы. За два раунда они провели четыре матча и заслужили праздник.

Я должен быть честен, лучшая команда проиграла сегодня, но моя играла всем сердцем и на пределе своих возможностей“, - приводит слова Моуринью BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.