Ярмоленко может покинуть Вест Хэм летом

"Молотобойцы" планируют выставить украинского футболиста на трансфер.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может покинуть команду уже ближайшим летом.

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По информации Football Insider, "молотобойцы" готовы выслушать предложения по трансферу 30-летнего футболиста. Сейчас Ярмоленко восстанавливается после травмы и ожидается, что он вернется на поле только 29 февраля.

При этом в Вест Хэме понимают, что вряд ли смогут продать Ярмоленко за ту же сумму, которую они заплатили дортмундской Боруссии 1,5 года назад - 18 миллионов фунтов (около 21 миллиона евро).

Отметим, что в текущем сезоне Ярмоленко отыграл в 15 матчах, забив 3 гола и совершив 1 результативную передачу.

Ранее экс-тренер Динамо Йожеф Сабо заявил, что Андрею Ярмоленко нужно вернуться в Украину.