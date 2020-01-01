Тоттенхэм - Саутгемптон 3:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

"Шпоры" пробились в следующий раунд.

Тоттенхэм - Саутгемптон: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках переигровки 1/16 финала Кубка Англии Тоттенхэм дома принимал Саутгемптон.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Стивенс вывел Тоттенхэм вперед. В средине второго тайма “святые“ сумели сравнять счет, а после перерыва на 72-й минуте вышли вперед.

“Шпоры“ быстро отреагировали на пропущенный гол. На 78-й минуте Лукас сравнял счет. Под концовку встречи Тоттенхэм заработал право на пробитие пенальти. Сон уверенно реализовал и поставил точку в матче.

Отметим, что в следующем раунде “шпоры“ встретятся с Норвичем.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Саутгемптон:

Тоттенхэм - Саутгемптон 3:2

Голы: Стивенс, 12, Лукас, 78, Сон, 87 (с пенальти) — Лонг, 34, Ингс, 72

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Тоби, Вертонген (Жедсон, 54), Танганья — Уинкс, Дайер, Ндомбеле (Алли, 61) — Сон, Моура, Сессеньон (Санчес, 90)

Саутгемптон: Ганн — Уорд-Прауз (Вестергор, 40), Стивенс, Беднарек, Бертранд — Буфал (Армстронг, 67), Ромеу, Хейбьерг, Редмонд — Ингс, Лонг (Адамс, 81)

Предупреждения: Жедсон — Беднарек, Ромеу, Адамс, Ганн