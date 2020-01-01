Тоттенхэм - Саутгемптон: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

Тоттенхэм и Саутгемптон проведут переигровку матча 1/16 финала Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.

В среду, 5 февраля, Тоттенхэм и Саутгемптон проведут переигровку матча 1/16 финала Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются “шпоры“.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Моуринью с коэффициентом 1.69, в то время как успех Саутгемптона оценили в 5.10. Ничью здесь оценили в 3.75.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на триумф Тоттенхэма с коэффициентом 1.70, в то время как успех соперника здесь оценили в 5.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.70.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа “шпор“ - 1.72, победа “святых“ - 5.00, ничья - 3.75.

Отметим, что в первом матча Тоттенхэм и Саутгемптон сыграли со счетом 1:1.