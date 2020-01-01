Ливерпуль обыграл Шрусбери Таун в переигровке Кубка Англии

"Красные" вышли в 1/8 финала Кубка страны.

Молодежная команда Ливерпуля одержала минимальную победу над Шрусбери Таун в четвертом раунде Кубка Англии и добыла путевку в 1/8 финала турнира.

Единственный гол на счету защитника Шрусбери Таун Ро-Шона Уильямса, который отправил мяч в свои ворота.

Ливерпуль - Шрусбери Таун 1:0

Гол: Р. Уильямс, 76 (в свои ворота)

Ливерпуль: Келлехер - Н. Уильямс, Хувер, ван ден Берг, Льюис - Кларксон (Бойс, 90+2), Чиривелья, Кейн - Эллиот (Диксон-Боннер, 90+4), Миллар (Харди, 83), Джонс

Шрусбери Таун: О'Лири - Р. Уильямс, Ибенкс-Ленделл, Пьер - Лав, Госс (Каммингс, 75), Эдвардс, Голборн - Уолли (Уокер, 82), Лэнг (Удо, 58), Лорен

Предупреждения: Н. Уильямс - Голборн, Лав

В следующем круге Ливерпуль встретится с Челси.

Отметим, что в первом матча Ливерпуль и Шрусбери сыграли со счетом 2:2. Видео голов и обзор матча можно посмотреть на нашем сайте.

Стоит сказать, что после первого поединка Юрген Клопп заявил, что в переигровке на поле выйдет молодежный состав Ливерпуля, и это решение поддержало руководство клуба.