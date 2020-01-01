Игрокам Вест Хэма существенно урежут зарплату в случае вылета из АПЛ

"Молотобойцы" борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Руководство Вест Хэма на 50% понизит зарплаты всем футболистам, если команда вылетит из Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что это связано с необходимостью обеспечения финансовой стабильности клуба, которая понесет серьезные потери в случае вылета из высшего дивизиона.

На данный момент Вестм Хэм занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от спасительной 17-й позиции на один пункт.

Ранее стало известно, когда украинский полузащитник “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко вернется на поле.