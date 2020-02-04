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Футболисты МЮ считают, что клуб должен продать Погба

Комментариев: 1
Француз заявил о своем желание покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Футболисты Манчестер Юнйтед считают, что руководство клуба должно продать Поля Погба в летнее трансферное окно, об этом сообщает Manchester Evening News.  

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По информации источника, Погба рассказал товарищам по команде, что хочет покинуть клуб этим летом. Футболисты “красных дьяволов“ считают, что клуб должен продать полузащитника.

Отметим, что контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2021 года, но у клуба есть возможность автоматического продления на еще один сезон.

Напомним, что Погба перенес операцию.

Ранее агент футболиста рассказал о будущем игрока.

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Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ, Поль Погба, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.02.2020, 16:30
Оценка:  0
гость
Я всегда говорил, что Поль Погба такое же дерьмо, как и Марио Балотелли.
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