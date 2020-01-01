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Экс-футболист Ливерпуля: Балотелли - самый сумасшедший футболист

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Итальянец однажды пропустил тренировку, потому что ездил за собакой в аэропорт.
Маркович - Балотелли - Роджерс в Ливерпуле
Маркович - Балотелли - Роджерс в Ливерпуле
Getty Images

Бывший футболист Ливерпуля Лазар Маркович рассказал неординарную историю про Марио Балотелли, когда они вместе играли за английский клуб.

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“Марио Балотелли - самый сумасшедший футболист, которого я когда-либо встречал. В хорошем смысле, конечно. Он однажды пропустил тренировку, потому что ездил встречать собаку в аэропорт.

Никто точно не знат, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он сказал именно так.

Был ли Брендан Роджерс в ярости? Нет, о чем вы. Марио подобные вещи часто проделывал“, - приводит слова Марковича Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что Марио выгнали с тренировки команды.

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Теги: Лазар Маркович, Марио Балотелли, Ливерпуль, АПЛ, футбол, вне игры
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