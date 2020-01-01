Тренер Шрусбери: Самое большое разочарование от матча с Ливерпулем - не будет прибыли

Шрусбери мог построить тренировочное поле или купить игрока.

Главный тренер Шрусбери Сэм Рикеттс поделился мнением по поводу сокращение дохода от переигровки 4-го раунда Кубка Англии с Ливерпулем.

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“То что Ливерпуль будет играть молодежным составом несет огромное влияние на нас. Доход жизненно важен для такого клуба, как наш, который сам себя поддерживает. Если кто-то вроде нас играет против первой команды Ливерпуля, то мы можем заработать до 600 тысяч фунтов, а не 100 тысяч.

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У нас в клубе каждый пенни на счету. Самое большое разочарование - что у нас не будет дохода. Исторически можно было бы сказать, что благодаря Ливерпулю мы сможем много заработать, но нет.

Клопп извинился перед нами. Я поговорил с Юргеном после первой игры, у нас был очень хороший разговор в течение 20-30 минут или около того. Он объяснил свое решение, и я полностью согласен с ним. Если вам обещают зимний перерыв, то так и должно быть“, - цитирует Рикеттса Mirror.

Отметим, что Ливерпуль снизил цены на билеты до 15 фунтов для взрослого и фунта - для ребенка. Кроме того, матч не будет транслироваться по национальному телевидению - прибыль составила бы 150 тысяч фунтов.

Матч Ливерпуль - Шрусбери состоится сегодня, 4 февраля. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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