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Стало известно, когда Ярмоленко вернется на поле

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Украинский футболист зимой не сыграет.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не сможет помочь лондонскому клубу до конца зимы, об этом сообщает football.london.

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По информации источника, ожидается, что Ярмоленко сможет вернуться на поле 29 февраля.

Таким образом, украинец пропустит матчи против Манчестер Сити, Ливерпуля и Саутгемптона в АПЛ.

В текущем сезоне Андрй провел 15 матчей за Вест Хэм, в которых ему удалось трижды отличиться  и отдать один голевой пас.

Ранее сообщалось, что возвращении украинца ожидается к февралю.

Отметим, что Андрей может перебраться в Турцию.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, АПЛ, футбол, травма
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