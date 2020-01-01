Стало известно, когда Ярмоленко вернется на поле
Украинский футболист зимой не сыграет.
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не сможет помочь лондонскому клубу до конца зимы, об этом сообщает football.london.
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По информации источника, ожидается, что Ярмоленко сможет вернуться на поле 29 февраля.
Таким образом, украинец пропустит матчи против Манчестер Сити, Ливерпуля и Саутгемптона в АПЛ.
В текущем сезоне Андрй провел 15 матчей за Вест Хэм, в которых ему удалось трижды отличиться и отдать один голевой пас.
Ранее сообщалось, что возвращении украинца ожидается к февралю.
Отметим, что Андрей может перебраться в Турцию.
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