Ливерпуль - Шрусбери: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжает рубрику "фавориты противостояний".

На первый взгляд, увидев пару Ливерпуль - Шрусбери в рамках Кубка Англии, без раздумий фаворитом матча называют “красных“. А как иначе? Команда Юргена Клоппа идет на первом месте в чемпионате Англии, не проигрывая вообще.

Но в этом случае все гораздо менее очевидно. На поединок переигровку с Шрусбери Ливерпуль поедет не основным составом и под руководством не Юргена Клоппа. Играть будут молодые парни, те, которые в похожей ситуации проиграли Астон Вилле в Кубке английской Лиги.

Для маленького клуба Шрусбери это невероятный шанс. Они уже вырвали ничью с мерсисайдцами в первой встрече, а если пройдут их на Энфилде... Пускай это будет даже не основной состав, это не столь важно.

Что касается самих представителей Лиги 1, то даже по меркам своего дивизиона они выглядят очень плохо. Команда идет на 16 месте из 23 команд. Вылет им не грозит, возможно, это, а также предстоящий матч против Ливерпуля, стали причиной поражению в последнем матче против такого же аутсайдера Рочдейла.

Последние матчи между командами:

26.01.20 Шрусбери - Ливерпуль 2:2

Даже несмотря на второй состав “красных“, компания Фаворит Спорт считает Ливерпуль более вероятным победителем встречи, коэффициент на их победу равен 1,88, а на успех Шрусбери - 3,8. Если вы считаете, что этот матч также, как и первый, завершится вничью, на это можно поставить с коэффициентом 3,9.

Фанатам Шрусбери (и хейтерам Ливерпуля) можно также поставить на проход команды из Лиги 1. Коэффициент на это событие равен 2,55.