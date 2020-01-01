Клопп: Салах никогда не был эгоистом

Наставник "красных" не согласен с критикой в адрес своего подопечного.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах в последнее время подвергался критике. В частности, его обвиняли в том, что он берет игру на себя и не дает передачи своим партнерам по команде.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп встал на защиту своего подопечного.

"Мохаммед никогда не был эгоистом. Он даже не был более эгоистичным, чем следовало. Он может пробить, когда находится в правильной и выгодной позиции. Мы видели такие голы, когда он проходит сквозь четырех соперников и отправляет мяч в сетку.

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Но когда ты не забиваешь, то люди начинают говорить, что нужно было играть иначе, отдать пас на партнера. Салах был бескорыстен в матче с Саутгемптоном и отдавал передачи даже в те моменты, когда мог забивать и сам", - цитирует Клоппа Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах отправил Ловрену свой голый торс и тот слил переписку в Instagram.