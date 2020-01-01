Игроки Манчестер Сити выразили Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава

Наставник "горожан" ни разу за сезон не выпустил один и тот же состав два матча подряд.

Футболисты Манчестер Сити недовольны некоторыми решениями главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

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Как сообщает Daily Mail, игроки высказали специалисту свое недовольство по поводу постоянной ротации состава. Претензии были высказаны во время перерыва матча 25-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

Звезды Манчестер Сити опасаются, что постоянная смена состава негативно сказывается на результатах команды. Так, по ходу текущего сезона Гвардиола внес 76 изменений в состав и ни разу не выпустил один и тот же состав в двух матчах подряд.

Также отмечается, что Гвардиола изменил принципы формирования состава на игру после ухода Микеля Артеты в Арсенал в декабре и уже в девяти матчах подряд менял стартовый состав.

Напомним, Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму со счетом 0:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Стоит сказать, что "горожане" находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 51 балл и отставая от лидирующего Ливерпуля на 22 пункта.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Тоттенхэма по версии Whoscored.