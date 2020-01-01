Клопп пропустит матч Кубка Англии против Шрусбери
Во время переигровки поединка руководить Ливерпулем будет наставник молодежной команды.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пропустит переигровку матча Кубка Англии против Шрусбери.
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Как сообщает Goal, наставник "красных" будет смотреть поединок в трансляции на компьютере, а руководить на поле будет тренер молодежной команды Нил Критчли. По его словам, Клопп во время матча сможет с ним связаться, чтобы давать указания.
Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 2:2, после чего Клопп заявил, что в переигровке на поле выйдет молодежный состав Ливерпуля.
Матч Ливерпуль - Шрусбери состоится во вторник, 4 февраля, в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.
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