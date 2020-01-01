Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль - Шрусбери: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

Комментариев: 0
Ливерпуль и Шрусбери проведут переигровку матча 1/16 финала Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.
Ливерпуль - Шрусбери: прогноз и ставки букмекеров
Ливерпуль - Шрусбери: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Во вторник, 4 февраля, Ливерпуль и Шрусбери проведут переигровку матча 1/16 финала Кубка Англии. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются "красные". Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Клоппа с коэффициентом 2.05, в то время как успех Шрусбери оценили в 3.25. Ничью здесь оценили в 3.90.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на триумф "красных" с коэффициентом 2.05, в то время как успех соперника здесь оценили в 3.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.80.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ливерпуля - 2.00, победа Шрусбери - 3.40, ничья - 3.80.

Отметим, что в первом матча Ливерпуль и Шрусбери сыграли со счетом 2:2. Видео голов и обзор матча можно посмотреть на нашем сайте.

Стоит сказать, что после первого поединка Юрген Клопп заявил, что в переигровке на поле выйдет молодежный состав Ливерпуля, и это решение поддержало руководство клуба.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Шрусбери Таун, Кубок Англии, футбол, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь