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Бывший тренер Ливерпуля: Зинченко совершил недопустимую ошибку

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Украинец поступил наивно и глупо.
Грэм Суннесс
Грэм Суннесс
Getty Images

Экс-тренер Ливерпуля Грэм Сунесс, который ныне работает экспертом на телевидении, поделился мнением по поводу удаления футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко в матче против Тоттенхэма (0:2).

“При первой желтой Зинченко пробежал 50 метров, чтобы поспорить с арбитром по поводу эпизода, который его совсем не касался. Это было наивно и глупо с его стороны. Зачем это делать? Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо.

Что касается второй желтой, то сам по себе фол был правильным, если бы у него не было одной желтой“, - приводит слова специалиста Manchester Evening News.

Ранее Гвардиола рассказал, что удаление Александра - это ключевой момент матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Грэм Суннесс, Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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