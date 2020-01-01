Бывший тренер Ливерпуля: Зинченко совершил недопустимую ошибку

Украинец поступил наивно и глупо.

Экс-тренер Ливерпуля Грэм Сунесс, который ныне работает экспертом на телевидении, поделился мнением по поводу удаления футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко в матче против Тоттенхэма (0:2).

“При первой желтой Зинченко пробежал 50 метров, чтобы поспорить с арбитром по поводу эпизода, который его совсем не касался. Это было наивно и глупо с его стороны. Зачем это делать? Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо.

Что касается второй желтой, то сам по себе фол был правильным, если бы у него не было одной желтой“, - приводит слова специалиста Manchester Evening News.

Ранее Гвардиола рассказал, что удаление Александра - это ключевой момент матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.