Гвардиола: Удаление Зинченко - это ключевой момент матча

Тренерский штаб предупреждал игроков, что нужно быть осторожными с желтыми карточками.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу удаления Александра Зинченко в матче против Тоттенхэма (0:2).

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“Удаление Зинченко - это ключевой момент матча. Это был сложный момент для команды в моральном плане.

В перерыве мы говорили игрокам, что нужно быть осторожными в плане желтых карточек“, приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Ранее Зинченко прокомментировал удаление.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.