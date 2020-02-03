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Гвардиола: Удаление Зинченко - это ключевой момент матча

Комментариев: 1
Тренерский штаб предупреждал игроков, что нужно быть осторожными с желтыми карточками.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу удаления Александра Зинченко в матче против Тоттенхэма (0:2).

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“Удаление Зинченко - это ключевой момент матча. Это был сложный момент для команды в моральном плане.

В перерыве мы говорили игрокам, что нужно быть осторожными в плане желтых карточек“,  приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Ранее Зинченко прокомментировал удаление.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Александр Зинченко, АПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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futbolprognoz    03.02.2020, 09:46
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futbolprognoz
а не забитая пенка? не ключевой момент? а не забитие гола в пустые ворота? не ключевой момент? лишь бы на хохла всё повесить...
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