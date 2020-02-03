Гвардиола: Удаление Зинченко - это ключевой момент матча
Тренерский штаб предупреждал игроков, что нужно быть осторожными с желтыми карточками.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу удаления Александра Зинченко в матче против Тоттенхэма (0:2).
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“Удаление Зинченко - это ключевой момент матча. Это был сложный момент для команды в моральном плане.
В перерыве мы говорили игрокам, что нужно быть осторожными в плане желтых карточек“, приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.
Ранее Зинченко прокомментировал удаление.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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