Зинченко - об удалении: Нет сомнений, что вина на мне
Украинец принес свои извинения перед болельщиками "горожан".
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал красную карточку, которую он получил в матче с Тоттенхэмом (0:2) в рамках 25-го тура АПЛ.
“Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками Манчестер Сити. Нет сомнений, что вина на мне.
Это будет мне хорошим уроком. Единственное, что я могу обещать вам, что буду работать усерднее, чем когда-либо“, - написал Зинченко в Instagram.
Отметим, что Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Тоттенхэма.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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