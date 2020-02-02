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Зинченко - об удалении: Нет сомнений, что вина на мне

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Украинец принес свои извинения перед болельщиками "горожан".
Зинченко получил красную в матче с Тоттенхэмом
Зинченко получил красную в матче с Тоттенхэмом
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал красную карточку, которую он получил в матче с Тоттенхэмом (0:2) в рамках 25-го тура АПЛ.

“Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками Манчестер Сити. Нет сомнений, что вина на мне.

Это будет мне хорошим уроком. Единственное, что я могу обещать вам, что буду работать усерднее, чем когда-либо“, - написал Зинченко в Instagram.

Отметим, что Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Тоттенхэма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Тоттенхэм, АПЛ
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