Зинченко - об удалении: Нет сомнений, что вина на мне

Украинец принес свои извинения перед болельщиками "горожан".

Зинченко получил красную в матче с Тоттенхэмом Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал красную карточку, которую он получил в матче с Тоттенхэмом (0:2) в рамках 25-го тура АПЛ.

“Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками Манчестер Сити. Нет сомнений, что вина на мне.

Это будет мне хорошим уроком. Единственное, что я могу обещать вам, что буду работать усерднее, чем когда-либо“, - написал Зинченко в Instagram.

Отметим, что Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Тоттенхэма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.