Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в рамках 25 тура чемпионата Англии. Отметим, что в этом поединке красную карточку получил украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко, оставив свою команду в меньшинстве.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Сити:
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0
Голы: Бергвейн, 63, Сон Хын Мин, 71
На 41-й минуте Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) не забил пенальти (вратарь).
Тоттенхэм: Льорис - Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга - Уинкс, Ло Чельсо - Бергвейн (Ндомбеле, 70), Алли (Ламела, 70), Сон Хын Мин - Моура (Дайре, 84).
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез (Жезус, 72), Агуэро (Канселу, 65), Стерлинг (Б. Силва, 84).
Предупреждения: Альдервейрельд, Ло Чельсо - Стерлинг, Уокер, Зинченко, Родри
На 60-й минуте был удален Александер Зинченко (Манчестер Сити) (повторное предупреждение).
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