Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Шпоры" сумели дожать соперника после удаления Александра Зинченко.

Тоттенхэм - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча Getty Images

Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в рамках 25 тура чемпионата Англии. Отметим, что в этом поединке красную карточку получил украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко, оставив свою команду в меньшинстве.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Сити:

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0

Голы: Бергвейн, 63, Сон Хын Мин, 71

На 41-й минуте Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) не забил пенальти (вратарь).

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга - Уинкс, Ло Чельсо - Бергвейн (Ндомбеле, 70), Алли (Ламела, 70), Сон Хын Мин - Моура (Дайре, 84).



Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез (Жезус, 72), Агуэро (Канселу, 65), Стерлинг (Б. Силва, 84).

Предупреждения: Альдервейрельд, Ло Чельсо - Стерлинг, Уокер, Зинченко, Родри

На 60-й минуте был удален Александер Зинченко (Манчестер Сити) (повторное предупреждение).