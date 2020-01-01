Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Тоттенхэма по версии Whoscored

Украинец заработал удаление в поединке АПЛ.

Александр Зинченко в матче против Тоттенхэма Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил худшую оценку в своей команде за матч 25 тура чемпионата Англии с Тоттенхэмом.

Статистическое агентство Whoscored оценило действия украинца на 5,5 пунктов.

На счету Зинченко 59 передач с точностью 93%, три успешных отбора, два перехвата и один удар.

Отметим, что Александр заработал красную карточку в поединке со “шпорами“.