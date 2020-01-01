Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Тоттенхэма по версии Whoscored
Украинец заработал удаление в поединке АПЛ.
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил худшую оценку в своей команде за матч 25 тура чемпионата Англии с Тоттенхэмом.
Статистическое агентство Whoscored оценило действия украинца на 5,5 пунктов.
На счету Зинченко 59 передач с точностью 93%, три успешных отбора, два перехвата и один удар.
Отметим, что Александр заработал красную карточку в поединке со “шпорами“.
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