Ман Сити проиграл Тоттенхэму, Зинченко получил красную карточку

Лондонский Тоттенхэм отбился от атак соперника, а сам показал идеальную реализацию.

Тоттенхэм дома обыграл Манчестер Сити со счетом 2:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Манчестер Сити с первых минут завладел инициативой и стал дожидаться ошибок. Впрочем, все могло пойти по другому сценарию, так как уже в дебюте игры случились два спорных момента. Стерлинг прямой ногой "влетел" в Деле Алли, за что получил желтую карточку, но арбитр решил обраться к VAR, не тянуло ли это на удаление. К счастью для Ман Сити, Дин решил, что удаления в этом эпизоде не было. В то же время на повторе показали рискованный подкат Зинченко, который тоже мог тянуть на карточку, но его арбитр не заметил, а ему не подсказали.

Первый голевой момент в матче состоялся в середине первого тайма как раз после ошибки игроков Тоттенхэма. Марез отобрал мяч на чужой половине поля и вывел на ударную позицию Агуэро, который пробил в штангу ворот хозяев.

Отличный шанс забить Ман Сити получил в концовке тайма. Агуэро оказался на газоне в чужой штрафной площади, получив по ногам от Орье, арбитр просмотрел видеоповтор эпизода и поставил пенальти. Бить отправился Гюндоган, но не сумел переиграть Льориса.

Более того, Стерлинг бросился добивать мяч и оказался на газоне после контракта с Льорисом. Главный судья матча Майк Дин вновь обратился за помощью VAR, но в этот раз пенальти не поставил. К слову, игроки Тоттенхэма стали просить желтую карточку Стерлингу за симуляцию, которая стала бы для него второй.

В итоге первый тайм завершился без голов, а в дебюте второго тайма Манчестер Сити упустил невероятный момент. После передачи на ход Стерлингу, Льорис столкнулся с собственным защитником Танганга и ворота оказались незащищенными, но удар Агуэро блокировал защитник, а Гюндоган пробил выше ворот.

В тот момент казалось, что Ман Сити вот-вот дожмет Тоттенхэм. 0-13 по ударам по воротам, 0-4 по ударам в створ. Но все изменила 61-я минута. Зинченко прерывая контратаку, сыграл в плечо Уинксу, и получил за это вторую желтую карточку. Первую, кстати, он получил за участие в потасовке после незабитого пенальти.

Не успел Гвардиола внести изменения в расстановку команды заменой, как Бергвейн забил свой дебютный гол за Тоттенхэм. Он принял мяч на линии штрафной и в касание отправил того в угол.

Тут же последовал второй гол. Вышедший на замену Н'Домбеле, который отдал на открывшегося Сона, а кореец не промахнулся.

В оставшееся время Манчестер Сити пытался отыграть хотя бы один мяч, но стараний игроков гостей не хватило даже на гол престижа.

Тоттенхэм после этой победы набрал 37 очков и поднялся в турнирной таблице АПЛ на 5-е место. До четвертого места и зоны Лиги чемпионов всего 4 очка. Манчестер Сити с 51 очком занимает вторую позицию, на два очка опережая Лестер, но проигрывая катастрофические 22 очка Ливерпулю.

Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0

Голы: Бергвейн, 63, Сон Хын Мин, 71

На 41-й минуте Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) не забил пенальти (вратарь).

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга — Уинкс, Ло Чельсо — Бергвейн (Ндомбеле, 70), Алли (Ламела, 70), Сон Хын Мин — Моура (Дайре, 84).



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез (Жезус, 72), Агуэро (Канселу, 65), Стерлинг (Б. Силва, 84).

Предупреждения: Альдервейрельд, Ло Чельсо — Стерлинг, Уокер, Зинченко, Родри

На 60-й минуте был удален Александер Зинченко (Манчестер Сити) (повторное предупреждение).