Зинченко с первых минут начнет матч против Тоттенхэма

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко выйдет в стартовом составе в матче против Тоттенхэма в рамках 25 тура АПЛ.

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Лукас Моура, Алли, Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн, Уинкс.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Ламела, Дайер, Сессеньон, Ндомбеле, Фернандес.

Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди, Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Браво, Канселу, Гарсия, Б. Силва, Д. Силва, Жезус, Фоден.

Here's how we line up in the capital this afternoon...⬇



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero.



SUBS | Bravo, G Jesus, Bernardo, D Silva, Cancelo, Foden, Garcia.



