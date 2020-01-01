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Моуринью: Эриксен сразу сказал мне, что не будет продлевать контракт с клубом

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Португалец старался строить команду без датчанина.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал подробности ухода Кристиана Эриксена из клуба.

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“В мой первый день в Тоттенхэме Эриксен сказал мне, что не будет продлевать контракт. Он сказал, что уже принял решение и не поменяет его. С того момента я старался строить команду без него. Именно поэтому я не стал задействовать его в матчах.

С этой ситуацией мы справлялись вдвоем - я и Леви (прим. - президент Тоттенхэма). Мне пришлось работать с немотивированным игроком, который, однако, обладает большим профессионализмом и отдает на поле все силы.

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Мистер Леви должен был организовать хорошую сделку при том, что у Эриксена оставалось шесть месяцев по контракту. 

Эриксен был отличным парнем в раздевалке. Он был всегда позитивен и уважителен с учетом тех ограничений, которые возникают, когда кто-то хочет уйти. В такой ситуации всегда что-то меняется“, - приводит слова Моуринью talkSport.

Напомним, что Эриксен стал игроком Интера.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Кристиан Эриксен, Интер, АПЛ, Сериа А, футбол
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