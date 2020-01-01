Моуринью: Эриксен сразу сказал мне, что не будет продлевать контракт с клубом

Португалец старался строить команду без датчанина.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал подробности ухода Кристиана Эриксена из клуба.

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“В мой первый день в Тоттенхэме Эриксен сказал мне, что не будет продлевать контракт. Он сказал, что уже принял решение и не поменяет его. С того момента я старался строить команду без него. Именно поэтому я не стал задействовать его в матчах.

С этой ситуацией мы справлялись вдвоем - я и Леви (прим. - президент Тоттенхэма). Мне пришлось работать с немотивированным игроком, который, однако, обладает большим профессионализмом и отдает на поле все силы.

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Мистер Леви должен был организовать хорошую сделку при том, что у Эриксена оставалось шесть месяцев по контракту.

Эриксен был отличным парнем в раздевалке. Он был всегда позитивен и уважителен с учетом тех ограничений, которые возникают, когда кто-то хочет уйти. В такой ситуации всегда что-то меняется“, - приводит слова Моуринью talkSport.

Напомним, что Эриксен стал игроком Интера.