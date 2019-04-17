Тоттенхэм - Манчестер Сити: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжает рубрику "фавориты противостояний".

Возможно, главное тренерское противостояние последнего десятка лет возвращается на мировую футбольную арену. Жозе Моуриньо не так давно возглавил Тоттенхэм и вновь встретится со старым знакомым – Пепом Гвардиолой.

“Шпоры“ продолжают обходиться без своего главного орудия в атаке – Харри Кейна. К тому же, во время трансферного окна пришлось расстаться с Кристианом Эриксеном. В последнее время Тоттенхэм дома показывает неплохие результаты, но все же проиграл два матча – Челси и Ливерпулю. Как видим, с именитыми соперниками у Моуриньо и Ко складывается не лучшим образом.

Сити же великолепен. В то, что “горожане“ еще надеются сохранить чемпионский титул, верится с трудом. До Ливерпуля невероятные 22 очка. Тем не менее, подопечные Гвардиолы в рамках чемпионата выглядят очень хорошо. Среди последних пяти матчей лишь один поединок завершился вничью – сумасшедшая встреча с Кристал Пэлас.

В последнем матче “горожане“ в очередной раз дома проиграли бывшей команде Моуриньо - МЮ, что может послужить еще большей мотивацией для команды.

Последние матчи между командами:

17.08.19 Ман Сити – Тоттенхэм 2:2

20.04.19 Ман Сити – Тоттенхэм 1:0

17.04.19 Ман Сити – Тоттенхэм 4:3 (Лига чемпионов)

Компания Фаворит Спорт считает Ман Сити более вероятным победителем, коэффициент на их победу равен 1,58. Поставив на ничью увеличить свой банк можно в 4,40, а победа Тоттенхєма оценена коэффициентом в 5,7.

Матч обещает быть достаточно результативным. Так, коэффициент на то, что будет забито три и больше голов, равен 1,54.