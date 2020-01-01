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Гвардиола: Мою работу в Сити оценят как провал, если мы не выиграем ЛЧ

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Испанец хочет одержать победу в Лиге чемпионов.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу своей работы в клубе.

“Нас будут судить не по тому, как мы играем, а по тому, сколько трофеев мы сможем выиграть. Это правда.

Прошлый год был исключительным для нас, но люди говорят: “Вы не выиграли Лигу чемпионов“. Я уверен, что мою работу здесь оценят как провал, если Сити не возьмет этот трофей.

Я получаю удовольствие от работы с моими игроками, и они продолжают выигрывать много матчей. Побеждать в определенной манере - это то, что помогает брать трофеи. Мы верим, что можем играть в таком стиле. Посмотрим, чем все закончится“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что ранее болельщики Манчестер Сити раскритиковали Гвардиолу.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, футбол, Лига чемпионов
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