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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0 обзор матча чемпионата Англии

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Команды не сумели выявить сильнейшего.

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча
Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома принимал Вулверхэмптон.

Команды не сумели отличиться в матче, завершив поединок нулевой ничьей.

Вашему вниманию обзор матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон:

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Фред, Фернандеш - Джеймс (Далот, 88), Мата (Лингард, 88), Перейра (Гринвуд, 72) - Мартиаль

Вулверхэмптон: Патрисиу - Саисс, Боли, Коуди - Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни - Траоре (Поденсе, 76), Хименес (Дендонкер, 90+1), Жота (Нету, 70)

Предупреждения: Фернандеш, Линделеф, Шоу - Невеш, Моутиньо

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Теги: Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон, АПЛ, футбол, обзор матча, видео, чемпионат Англии по футолу
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