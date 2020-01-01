Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0 обзор матча чемпионата Англии
Команды не сумели выявить сильнейшего.
В рамках 25-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома принимал Вулверхэмптон.
Команды не сумели отличиться в матче, завершив поединок нулевой ничьей.
Вашему вниманию обзор матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон:
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Фред, Фернандеш - Джеймс (Далот, 88), Мата (Лингард, 88), Перейра (Гринвуд, 72) - Мартиаль
Вулверхэмптон: Патрисиу - Саисс, Боли, Коуди - Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни - Траоре (Поденсе, 76), Хименес (Дендонкер, 90+1), Жота (Нету, 70)
Предупреждения: Фернандеш, Линделеф, Шоу - Невеш, Моутиньо
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