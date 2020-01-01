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Зинченко: Я никогда плохого слова в сторону Шахтера не скажу

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Украинец принял собственное решение покинуть донецкий клуб.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал об уходе из донецкого Шахтера.

“Очень сильно подтолкнуло меня к этому решению: после чемпионата Европы U-17 меня и Беку Вачиберадзе хотели видеть в первой команде на сборах Шахтер, это еще при тренере Мирче Луческу. Тогда был самый сильный состав Шахтера за всю его историю.

Мы от счастья прыгали до потолка. Но не случилось. За три дня до отъезда мы подошли к главному тренеру команды U-17, спросили его: в чем дело? Он отвел нас в сторонку и сказал: “Ребята, мы решили, что вы еще слишком молоды, и взяли других“. Это дало мне понимание, что на нас реально не рассчитывают.

Я понимал ситуацию. И понимал, что УЕФА будет на моей стороне. Мы следовали закону. Так сложилось, что моя семья переехала в другую страну. А я несовершеннолетний. И мы разорвали контракт.

Но, с другой стороны, я никогда плохого слова в сторону Шахтера не сказал и не собираюсь этого делать. Я и не хотел уходить из Шахтера. У меня был контракт еще на два года. И у меня нет никакой обиды. Я просто выбрал свой путь“, - рассказал Зинченко в интервью изданию Новое время.

Ранее Зинченко рассказал об адаптации в Манчестер Сити.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Шахтер Донецк, футбол
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