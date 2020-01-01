Зинченко: Я в Манчестер Сити пришел ноунеймом
Украинский футболист рассказал о трудностях в Европе.
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал об адаптации в английском клубом.
“Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это непреодолимый барьер.
В Европе нет столько друзей, сколько дома. Другой уровень футбола. Ты пришел - никто тебя не знает. Ты все должен доказывать сначала, с первого дня, как это было со мной в Сити.
Ну хорошо, ты футболист из Академии футбола Шахтера. Так футболистов из академий лондонских Арсенала, Челси, из Лестера здесь немало. А тут пришел я - no name. Это психологически очень сложно. Очень!
Теперь я адаптировался. Английский - на нем на бытовом уровне я говорил еще в школе“, - рассказал Зинченко в интервью изданию Новое время.
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