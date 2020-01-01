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Зинченко: Я в Манчестер Сити пришел ноунеймом

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Украинский футболист рассказал о трудностях в Европе.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал об адаптации в английском клубом.

“Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это непреодолимый барьер.

В Европе нет столько друзей, сколько дома. Другой уровень футбола. Ты пришел - никто тебя не знает. Ты все должен доказывать сначала, с первого дня, как это было со мной в Сити.

Ну хорошо, ты футболист из Академии футбола Шахтера. Так футболистов из академий лондонских Арсенала, Челси, из Лестера здесь немало. А тут пришел я - no name. Это психологически очень сложно. Очень!

Теперь я адаптировался. Английский - на нем на бытовом уровне я говорил еще в школе“, - рассказал Зинченко в интервью изданию Новое время.

Ранее Зинченко рассказал о целях, которые ставит перед собой.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, сборная Украины по футболу, футбол
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