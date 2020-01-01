Манчестер Юнайтед не сумел обыграть Вулверхэмптон на своем поле

В поединке 25-го тура АПЛ не было забито ни единого гола.

Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Вулверхэмптон в матче 25-го тура чемпионата Англии. В этом поединке ни одна из команд не сумела забить гол.

Таким образом, "красные дьяволы" набрали лишь 1 балл и сейчас в активе команды 35 очков и 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптон также имеет 35 пунктов, расположившись на 7-й позиции.

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Фред, Фернандеш - Джеймс (Далот, 88), Мата (Лингард, 88), Перейра (Гринвуд, 72) - Мартиаль

Вулверхэмптон: Патрисиу - Саисс, Боли, Коуди - Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни - Траоре (Поденсе, 76), Хименес (Дендонкер, 90+1), Жота (Нету, 70)

Предупреждения: Фернандеш, Линделеф, Шоу - Невеш, Моутиньо