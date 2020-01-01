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Лестер - Челси 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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Лестер и Челси не сумели выявить победителя в матче АПЛ.

Лестер - Челси: видео голов и обзор матча
Лестер - Челси: видео голов и обзор матча
Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле сыграл вничью с Челси.

"Синие" первыми открыли счет в матче, однако потом "лисы" сумели отыграться и выйти вперед. Подопечные Лэмпарда все же сравняли счет, заработав на выезде 1 балл.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Челси:

Лестер - Челси 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 - Рюдигер, 46, 71

Лестер: Шмайхель - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл - Ндиди - Перес, Меддисон, Тилеманс (Прат, 80), Барнс - Варди (Ихеаначо, 80).

Челси: Кабальеро - Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо (Ковачич, 74), Маунт - Хадсон-Одои, Абрахам (Баркли, 83), Педро (Виллиан, 74).

Предупреждения: Меддисон, Эванс - Жоржиньо, Ковачич

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Теги: Челси, Лестер, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Англии
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