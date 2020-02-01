Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль - Саутгемтон 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

Комментариев: 1
"Красные" уверенно разобрались с соперником и продолжают лидировать в чемпионате.

Ливерпуль - Саутгемптон: видео голов
Ливерпуль - Саутгемптон: видео голов
Getty Images

В матче 25-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле разгромил Саутгемтон, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Дублем в этом поединке отличился Мохаммед Салах, а еще по голу записали себе в актив Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Саутгемптон:

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 47; Хендерсон, 60; Салах, 71, 90.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Минамино, 81), Фабиньо, Дж. Хендерсон (Лаллана, 88) - Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 81).

Саутгемптон: Маккарти - Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Дженепо (Буфал, 82), Ромеу, Хойбьерг, Редмонд - Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 69).

Предупреждения: Уорд-Праус, Стивенс

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Саутгемптон, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  01.02.2020, 21:53
Оценка:  0
гость
Козломордые футбол не смотрят. Значит все комменты на бм против украинцев пишут вонючие прокацапские 3,14ёзды.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь