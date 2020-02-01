Ливерпуль - Саутгемтон 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ
В матче 25-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле разгромил Саутгемтон, забив четыре безответных гола в ворота соперника.
Дублем в этом поединке отличился Мохаммед Салах, а еще по голу записали себе в актив Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Саутгемптон:
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 47; Хендерсон, 60; Салах, 71, 90.
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Минамино, 81), Фабиньо, Дж. Хендерсон (Лаллана, 88) - Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 81).
Саутгемптон: Маккарти - Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Дженепо (Буфал, 82), Ромеу, Хойбьерг, Редмонд - Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 69).
Предупреждения: Уорд-Праус, Стивенс
Полная версия правил