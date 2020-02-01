Ливерпуль - Саутгемтон 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные" уверенно разобрались с соперником и продолжают лидировать в чемпионате.

Ливерпуль - Саутгемптон: видео голов Getty Images

В матче 25-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле разгромил Саутгемтон, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Дублем в этом поединке отличился Мохаммед Салах, а еще по голу записали себе в актив Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Саутгемптон:

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47; Хендерсон, 60; Салах, 71, 90.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Минамино, 81), Фабиньо, Дж. Хендерсон (Лаллана, 88) - Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 81).

Саутгемптон: Маккарти - Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Дженепо (Буфал, 82), Ромеу, Хойбьерг, Редмонд - Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 69).

Предупреждения: Уорд-Праус, Стивенс