Ливерпуль разгромил Саутгемптон в матче АПЛ

Подопечные Клоппа сделали еще один шаг к чемпионскому титулу.

В матче 25-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на Энфилде разгромил Саутгемптон, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Счет в поединке был открыт в начале второго тайма усилиями Алекса Окслейда-Чемберлена, а через 13 минут Джордан Хендерсон удвоил преимущество "красных".

Финальными точками стали два гола Мохаммеда Салаха на 71-й и 90-й минутах поединка.

Таким образом, Ливерпуль вновь взял три очка, и теперь в активе команды 73 балла. Саутгемптон находится на 11-й позиции в турнирной таблице, имея 31 пункт.

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47; Хендерсон, 60; Салах, 71, 90.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Минамино, 81), Фабиньо, Дж. Хендерсон (Лаллана, 88) - Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 81).

Саутгемптон: Маккарти - Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Дженепо (Буфал, 82), Ромеу, Хойбьерг, Редмонд - Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 69).

Предупреждения: Уорд-Праус, Стивенс