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Ливерпуль разгромил Саутгемптон в матче АПЛ

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Подопечные Клоппа сделали еще один шаг к чемпионскому титулу.
Ливерпуль разгромил Саутгемтон
Ливерпуль разгромил Саутгемтон
Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на Энфилде разгромил Саутгемптон, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Счет в поединке был открыт в начале второго тайма усилиями Алекса Окслейда-Чемберлена, а через 13 минут Джордан Хендерсон удвоил преимущество "красных".

Финальными точками стали два гола Мохаммеда Салаха на 71-й и 90-й минутах поединка.

Таким образом, Ливерпуль вновь взял три очка, и теперь в активе команды 73 балла. Саутгемптон находится на 11-й позиции в турнирной таблице, имея 31 пункт.

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 47; Хендерсон, 60; Салах, 71, 90.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Минамино, 81), Фабиньо, Дж. Хендерсон (Лаллана, 88) - Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 81).

Саутгемптон: Маккарти - Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Дженепо (Буфал, 82), Ромеу, Хойбьерг, Редмонд - Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 69).

Предупреждения: Уорд-Праус, Стивенс

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Теги: Ливерпуль, Саутгемптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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гость  (аноним)  01.02.2020, 20:35
Оценка:  -1
гость
На сайте о футболе нет ни одного кацапского ублюдка. Значит пургу строчат бабы, в основном климактерички, пенсионерки.
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