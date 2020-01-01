Зинченко: Я вообще не люблю смотреть футбол

Украинец отметил, что в его жизни и так слишком много футбола.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, какие цели ставит перед собой, а также отметил, что не любит смотреть футбол.

"Моя цель - стать игроком мирового уровня. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно.

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Я вообще не люблю смотреть футбол. Его и так слишком много в моей жизни. Я смотрю только некоторые матчи. У меня свой футбол, на котором я полностью сфокусирован.

На несколько недель во время отпуска важно и вовсе отключиться от футбола, жить чем‑то другим, чтобы вот эта оболочка эмоций опустошалась для новых эмоций. Иначе ты просто выгоришь, и твоя эффективность будет низкой", - сказал Зинченко в интервью изданию Новое время.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко перебрался в Лейпциг.