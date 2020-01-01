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Лэмпард: Мы сыграли в гостях и увезли очко, идем дальше

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Наставник "синих" отметил, что в его команду мало кто верил в начале сезона.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнения о матче против Лестера, в котором его команда сыграла вничью (2:2).

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“Мы лучше выглядели в первом тайме с точке зрения движения мяча, создавая яркие моменты. Во второй половине встречи мы были не настолько подвижны, а Лестер создал несколько возможностей для гола.

Тони Рюдигер и Андреас Кристенсен были очень хороши сегодня. Тони был агрессивен, а его второй мяч - это великолепный удар головой, я очень им доволен.

Кабальеро провел хороший матч с отличными сейвами. Что касается пропущенных мячей, то у него не было возможностей их предотвратить.

В начале сезона мы были аутсайдерами, мало кто верил, что мы можем попасть в топ-4. Возможно, мы до сих пор аутсайдеры. Все помешались на Лестере сейчас, и это понятно. Мы сыграли на их поле и увезли очко, идем дальше“, - цитирует Лэмпарда ВВС.

Ранее сообщалось, что игрок Челси выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Лестер, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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