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Тоттенхэм - Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ

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Тоттенхэм примет Манчестер Сити в 25 туре чемпионата Англии. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
Тоттенхэм - Манчестер Сити: где смотреть
Тоттенхэм - Манчестер Сити: где смотреть
Getty Images

В воскресенье, 2 февраля, Тоттенхэм встретится с Манчестер Сити в рамках центрального матча 25 тура чемпионата Англии. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Где смотреть матч Тоттенхэм - Манчестер Сити в прямом эфире? В Украине трансляцию поединка будет вести телеканал Setanta Sports Ukraine.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Манчестер Сити, которая начнется 2 февраля в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэм, где смотреть
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