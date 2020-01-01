Тоттенхэм - Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ
Тоттенхэм примет Манчестер Сити в 25 туре чемпионата Англии. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
В воскресенье, 2 февраля, Тоттенхэм встретится с Манчестер Сити в рамках центрального матча 25 тура чемпионата Англии. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.
Где смотреть матч Тоттенхэм - Манчестер Сити в прямом эфире? В Украине трансляцию поединка будет вести телеканал Setanta Sports Ukraine.
Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Манчестер Сити, которая начнется 2 февраля в 18:30 по киевскому времени.
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