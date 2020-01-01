Эмери: Не могу назвать Озила топ-футболистом

Испанский специалист отметил, что выступления его экс-подопечного являются непредсказуемыми.

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери поделился своим мнением о полузащитнике команды Месуте Озиле.

“Без сомнений, Озил - очень хороший игрок. Но физические требования в английской Премьер-лиге очень высоки. Выступления Месута непредсказуемы.

Не могу утверждать, что он - топ-футболист. По уровню игры он находится чуть ниже топ-футболистов. Иногда с ним Арсенал играет лучше, в других случаях он никак не влияет на игру“, - цитирует Эмери Marca.

Ранее сообщалось, что Месут Озил может перейти в MLS.