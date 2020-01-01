Эмери: Не могу назвать Озила топ-футболистом
Испанский специалист отметил, что выступления его экс-подопечного являются непредсказуемыми.
Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери поделился своим мнением о полузащитнике команды Месуте Озиле.
“Без сомнений, Озил - очень хороший игрок. Но физические требования в английской Премьер-лиге очень высоки. Выступления Месута непредсказуемы.
Не могу утверждать, что он - топ-футболист. По уровню игры он находится чуть ниже топ-футболистов. Иногда с ним Арсенал играет лучше, в других случаях он никак не влияет на игру“, - цитирует Эмери Marca.
Ранее сообщалось, что Месут Озил может перейти в MLS.
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