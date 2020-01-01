Тоттенхэм - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ
В воскресенье, 2 февраля, Тоттенхэм встретится с Манчестер Сити в матче 25 тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.
По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются “горожане“.
Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Гвардиолы с коэффициентом 1.55, в то время как триумф хозяев оценили в 5.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.60.
Эксперты из William Hill также не сомневаются в триумфе “горожан“, принимая ставки на их успех с коэффициентом 1.55 в то время как победу подопечных Моуринью оценили в 5.80. Ничью здесь оценили в 4.33.
Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.53, победа Тоттенхэма - 5.50, ничья - 4.60.
Матч Тоттенхэм - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 2 февраля, в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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