Тоттенхэм - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Тоттенхэм примет Манчестер Сити в рамках 25 тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 2 февраля, Тоттенхэм встретится с Манчестер Сити в матче 25 тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются “горожане“.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Гвардиолы с коэффициентом 1.55, в то время как триумф хозяев оценили в 5.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.60.

Эксперты из William Hill также не сомневаются в триумфе “горожан“, принимая ставки на их успех с коэффициентом 1.55 в то время как победу подопечных Моуринью оценили в 5.80. Ничью здесь оценили в 4.33.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.53, победа Тоттенхэма - 5.50, ничья - 4.60.

Матч Тоттенхэм - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 2 февраля, в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.