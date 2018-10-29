Тоттенхэм - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча АПЛ

Тоттенхэм и Манчестер Сити сыграют в центральном матче 25 тура чемпионата Англии. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 2 февраля, Тоттенхэм примет Манчестер Сити в матче 25 тура чемпионата Англии.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити, которая начнется в воскресенье, в 18:30 по киевскому времени.

После неудачного начала января, в котором команда Моуринью проиграла Саутгемптону и Ливерпулю, а также сыграла вничью с Мидлсбро у Кубке Англии, Тоттенхэм четыре матча не проигрывает. Правда, и победы было добыто только две - в переигровке с Мидлсбро и над аутсайдером Норвичем.

Перед стартом 25 тура Хотспур с 34 очками в активе находится на шестой позиции в таблице АПЛ и отстает от Челси на шесть пунктов.

Манчестер Сити приедет в Лондон после ответного матча полуфинала Кубка Лиги против Манчестер Юнайтед, но Гвардиола умело использует ротацию, так что проблем быть не должно. А мы ждем появления на поле Александра Зинченко, который провел кубковую игру на скамейке запасных.

Манчестер Сити расположился на втором месте в таблице, опережая Лестер на три балла.

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются “горожане“.

Последние игры Тоттенхэма:

25.01.20 Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:1

22.01.20 Тоттенхэм – Норвич – 2:1

18.01.20 Уотфорд – Тоттенхэм – 0:0

14.01.20 Тоттенхэм – Мидлсбро – 2:1

11.01.20 Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1

Последние игры Ман Сити:

29.01.20 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1

26.01.20 Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0

21.01.20 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1

18.01.20 Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2

12.01.20 Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:6

Очные встречи:

17.08.19 Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2

20.04.19 Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:0

17.04.19 Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:3

09.04.19 Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0

29.10.18 Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1