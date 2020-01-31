Моуринью потроллил журналистов на пресс-конференции
Португалец взял интервью у самого себя.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью потроллил журналистов на пресс-конференции перед матчем 25-го тура чемпионата Англии против Манчестер Сити.
Португальский специалист начал задавал самому себе волнующее вопросы, тем самым опередив вопросы журналистов.
Jose Mourinho just interviewed himself 🤣 pic.twitter.com/5P5k9LYjnq— B/R Football (@brfootball) January 31, 2020
“Первый вопрос. Вы ждете, что кто-то прибудет до закрытия трансферного окна? Первый ответ. Нет. Давайте дальше, второй вопрос.
Второй вопрос. Вы довольны работой клуба на трансферном рынке? Да, доволен.
Третий вопрос. Форварда в команду вы бы не хотели?“, - дальше Моуринью рассмеялся.
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