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Моуринью потроллил журналистов на пресс-конференции

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Португалец взял интервью у самого себя.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью потроллил журналистов на пресс-конференции перед матчем 25-го тура чемпионата Англии против Манчестер Сити.

Португальский специалист начал задавал самому себе волнующее вопросы, тем самым опередив вопросы журналистов.

“Первый вопрос. Вы ждете, что кто-то прибудет до закрытия трансферного окна? Первый ответ. Нет. Давайте дальше, второй вопрос.

Второй вопрос. Вы довольны работой клуба на трансферном рынке? Да, доволен.

Третий вопрос. Форварда в команду вы бы не хотели?“, - дальше Моуринью рассмеялся.

Ранее Слуцкий потроллил украинского футболиста на тренировке в Рубине.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, вне игры, пресс-конференция, футбол
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