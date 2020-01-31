Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового вратаря

Англичанин присоединился к команде.

Манчестер Юнайтед подписал контракт с вратарем Саутенда Юнайтед Натаном Бишопом, об этом сообщает официальный сайт “красных дьяволов“.

Юный голкипер подписал контрактное соглашение на два с половиной года. Бишоп выступает за сборную Англии в возрасте до 20 лет.

Натан выступал за Саутенд Юнайтед с декабря 2017 года. За это время он успел провести 39 матчей в Лиге 1.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал контракт с Фернандешем.