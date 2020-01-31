Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового вратаря
Англичанин присоединился к команде.
Манчестер Юнайтед подписал контракт с вратарем Саутенда Юнайтед Натаном Бишопом, об этом сообщает официальный сайт “красных дьяволов“.
Юный голкипер подписал контрактное соглашение на два с половиной года. Бишоп выступает за сборную Англии в возрасте до 20 лет.
มาดูฟอร์มการเล่นของ Nathan Bishop กันครับ#MUFC #DeadlineDay #mulive #muliveth pic.twitter.com/25pl6sHjFf— utdgloryreport (@utdgloryreport) January 31, 2020
Натан выступал за Саутенд Юнайтед с декабря 2017 года. За это время он успел провести 39 матчей в Лиге 1.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал контракт с Фернандешем.
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