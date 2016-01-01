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Бенитес может вернуться в Ньюкасл

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На данный момент испанский специалист возглавляет клуб из Китая.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Главный тренер Далянь Ифан Рафаэль Бенитес может вернуться на пост главного тренера Ньюкасла, сообщает The Sun.

Отмечается, что испанца хочет видеть в команде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который в ближайшее время планирует приобрести клуб.

Отметим, что Бенитес возглавлял Ньюкасл с 2016 по 2019 год. На данный момент главным тренером “сорок“ является Стив Брюс.

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Теги: футбол, Рафаэль Бенитес, Ньюкасл, чемпионат Англии, АПЛ
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