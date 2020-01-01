Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шрусбери Таун - Ливерпуль 2:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

Комментариев: 0
"Мерсисайдцы" сенсационно сыграли вничью.

Шрусбери Таун - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Шрусбери Таун - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Getty Images

Ливерпуль в рамках 1/16 Кубка Англии встречался с Шрусбери Таун, который выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

“Мерсисайдцы“ открыли счет на 15-й минуте, а в начале второго тайма имели преимущество в два гола после того, как Дональд Лав отправил мяч в свои ворота.

Хозяева поля были не намерены сдаваться. На 60-й минуте на поле появился Каммингс, который сначала забил с пенальти, а уже на 75-й минуте сравнял счет.

Теперь команд ожидает переигровка, которая пройдет в Ливерпуле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шрусбери - Ливерпуль:

Шрусбери Таун – Ливерпуль 2:2

Голы: Каммингс, 65 (с пенальти), 75 – Джонс, 15, Лав, 46 (автогол)

Шрусбери: Олири – Р. Уильямс, Эбанкс-Ленделл, Пьерре – Лав, Норбурн (Эдвардс, 60), Госс, Голбурн – Лорент, Уолли (Удо, 85), Лонг (Каммингс, 60)

Ливерпуль: Адриан – Н. Уильямс, Матип (Салах, 79), Ловрен, Ларуси – Чиривелла, Фабиньо, Джонс – Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71), Минамино (Фирмино, 85), Ориги

Предупреждения: … — Ларуси. 

Поделись:
Теги: Шрусбери Таун, Ливерпуль, Кубок Англии, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь