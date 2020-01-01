Шрусбери Таун - Ливерпуль 2:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

"Мерсисайдцы" сенсационно сыграли вничью.

Шрусбери Таун - Ливерпуль: видео голов и обзор матча Getty Images

Ливерпуль в рамках 1/16 Кубка Англии встречался с Шрусбери Таун, который выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

“Мерсисайдцы“ открыли счет на 15-й минуте, а в начале второго тайма имели преимущество в два гола после того, как Дональд Лав отправил мяч в свои ворота.

Хозяева поля были не намерены сдаваться. На 60-й минуте на поле появился Каммингс, который сначала забил с пенальти, а уже на 75-й минуте сравнял счет.

Теперь команд ожидает переигровка, которая пройдет в Ливерпуле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шрусбери - Ливерпуль:

Шрусбери Таун – Ливерпуль 2:2

Голы: Каммингс, 65 (с пенальти), 75 – Джонс, 15, Лав, 46 (автогол)

Шрусбери: Олири – Р. Уильямс, Эбанкс-Ленделл, Пьерре – Лав, Норбурн (Эдвардс, 60), Госс, Голбурн – Лорент, Уолли (Удо, 85), Лонг (Каммингс, 60)

Ливерпуль: Адриан – Н. Уильямс, Матип (Салах, 79), Ловрен, Ларуси – Чиривелла, Фабиньо, Джонс – Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71), Минамино (Фирмино, 85), Ориги

Предупреждения: … — Ларуси.